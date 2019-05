Incidente questa mattina poco dopo le 11 e 15 a Bollate, in via Mozart.

Incidente, donna investita

Una donna di 79 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita. Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e un’ambulanza dell’Azzurra Caronno.

In ospedale

I soccorritori, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasportato l’anziana in ambulanza all’ospedale di Garbagnate in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.