Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 settembre, i soccorritori sono intervenuti cinque volte.

Incidente e malore finiti in codice rosso

Qualche minuto prima delle 22 nella scuola di via San Giovanni a Castellanza, un 63enne ha accusato un malore. E’ stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano che lo ha trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale cittadino. La Croce Rossa di Legnano è intervenuto anche su uno scontro tra due auto a Legnano, in via Sabotino, alle 5. Coinvolto un 30enne trasportato anche lui in codice rosso al nosocomio di Legnano.

Altri due malori

Alle 20.25 a Lainate, nell’impianto lavorativo di via Garbagnate, un 38enne ha accusato un malore. Subito soccorso dall’ambulanza di Arese è stato trasportato all’ospedale rhodense per accertamenti. Alle 22.15 in via Cavour ad Albairate anche una 52enne si è sentita male. Sul posto l’ambulanza di Marcello che l’ha trasportata al nosocomio magentino.

Aggressione a Magenta

Alle 22.15 a Magenta, in via 4 giugno, una 48enne è stata aggredita. E’ stata prontamente soccorsa dalla Croce Bianca di Sedriano e trasportata all’ospedale di Magenta.