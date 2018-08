Gli interventi dei soccorsi nella notte di sabato 25 agosto.

Sirene di notte

Nottata tranquilla per i soccorritori, quella di sabato 25 agosto. Dopo la mezzanotte, e fino all’alba, si sono contati solo tre interventi. Il primo a Mozzate, in via Giussani, dove un 33enne si è sentito male. E’ intervenuta un’ambulanza che l’ha trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno. Ambulanze al lavoro all’1.46 a Parabiago per un incidente tra un’auto e una moto in via Resegone. Feriti, ma nulla di grave, due ragazzi di 25 e 26 anni trasportati poi a Busto Arsizio. Infine, intervento alle 3.17 in via Pietro Perri a Trezzano Sul Naviglio per soccorrere un 57 intossicato da sostanze pericolose. Tutto sotto controllo, non si è nemmeno reso necessario il trasferimento.