Incidente a Caronno Pertusella, in cinque finiscono in ospedale, tra cui una ragazzina di 12 anni.

Incidente a Caronno Pertusella

Sono stati due gli incidenti che hanno richiesto ieri sera l’intervento dei soccorsi. Il più grave è accaduto ieri alle 21.15 sulla Ss 233 e ha coinvolto cinque persone, tra cui una 12enne. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Saronno. All’ospedale di Garbagnate sono stati trasportati in codice verde: due ragazze, una di 12 e una di 22 anni, una donna di 44 e due uomini di 52 e 53 anni.

Scontro auto – moto

A Magenta in via Boffalora, verso l’una e mezza, un’auto e una moto si sono scontrate, per cause in fase di accertamento da parte della Polstrada, prontamente intervenuta. Ferito un 19enne.

Due infortuni in campo

Sirene all’ora di cena in piazza Aldo Moro a Venegono Superiore presso l’impianto sportivo. Probabilmente per una brutta caduta una 17enne è stata condotta in codice giallo all’ospedale di Tradate per gli accertamenti del caso.

Infortunio anche al campo sportivo di Pero. L’ambulanza del 118 alle 22.30 è intervenuta in via Papa Giovanni XXIII per soccorrere un 44enne, trasferito all’ospedale Sacco di Milano in codice verde.