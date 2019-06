Incidente fra auto e un camioncino a Turate, mezzi intervenuti con codice rosso.

Incidente fra auto e un camioncino, tre feriti

Violento scontro fra auto e un camioncino a Turate in via Cavour, intorno alle 14.30. Sul posto due ambulanze, la Polizia locale e un mezzo dei Vigili del Fuoco. L’urto, avvenuto in prossimità dell’incrocio con via Puecher, è stato molto violento: l’auto, un suv, ha la parte frontale completamente distrutta. Al momento i feriti sarebbero tre: un ragazzo di 21 anni e altre due persone di 26 e 58 anni. Forte la preoccupazione, le ambulanze sono intervenute in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere il mancato rispetto del semaforo rosso da parte di uno dei due veicoli. L’auto stava per prendere fuoco ma l’autista di un’autocisterna (ferma proprio dietro l’auto) è riuscito a spegnere subito il principio d’incendio con un estintore.

Nonostante lo scontro nessuno dei coinvolti sembra aver riportato gravi ferite.

