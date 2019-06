Incidente frontale in via Saronno

Grave incidente alle 9 e 30 a Castellanza, in via Saronno. Due vetture si sono scontrate frontalmente, molto probabilmente a causa di un sorpasso. Un’utilitaria si è schiantato contro un mezzo che proveniva in direzione opposta, coinvolgendo anche altre vetture.

Soccorsi all’opera

Sul posto sono in questo momento al lavoro il personale medico e i soccorritori del 118, che si stanno occupando dei feriti, i quali fortunatamente non sarebbero gravi. Al lavoro anche equipaggi dei Vigili del fuoco per garantire sicurezza e le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica.