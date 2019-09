Incidente in autostrada: muore motociclista di Nerviano di 35 anni.

Incidente in autostrada: muore motociclista di Nerviano

Sabato 28 settembre intorno alle 17.30, sull’A26-diramazione A8, nel tratto tra Arona e Castelletto, un motociclista ha perso la vita. L.K., 35enne di origini romene ma residente a Nerviano, è rimasto coinvolto in un tamponamento con altre tre auto. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Romagnano Sesia, il centauro è stato sbalzato dalla sua moto. L’intervento dei soccorritori è stato vano perché per il giovane è morto sul colpo. L’autostrada è rimasta chiusa nel tratto interessato per tutto il pomeriggio, e la viabilità è potuta tornare alla normalità solo verso le 19.30.