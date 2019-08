Incidente in moto: 28enne fa un volo di quasi 200 metri. Il giovane, in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Incidente in moto: 28enne fa un volo di quasi 200 metri

Grave incidente ieri sera, lunedì 20 agosto, in via Novate a Milano, al confine con Novate Milanese. Protagonista un 28enne che, in sella ad uno scooter, ha impattato contro un cartello stradale a centro carreggiata. Lo scontro violentissimo e ad alta velocità ha fatto volare il giovane a quasi 200 metri dal punto di impatto mentre la moto si è fermata qualche metro più avanti di lui. Sul posto un’ambulanze e un’automedica del 118 insieme alla Polizia locale di Milano e ai carabinieri di Novate Milanese. Il 28enne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.