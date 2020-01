Incidente ad Albairate, in due sono stati trasportati in codice giallo in ospedale.

Incidente, caduti dalla moto

Incidente lungo la strada ss494 ad Albairate. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 9.30, nello scontro sono rimaste coinvolte due persone un uomo di 44 anni e una donna di 48 che viaggiavano a bordo di una moto. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti che non appena hanno visto i due cadere a terra hanno chiamato i soccorritori.

Sul posto sono giunte due ambulanze che hanno prestato immediatamente soccorso ai feriti, trasportati entrambi in ospedale in codice giallo. Sono stati trasferiti uno all’ospedale San Carlo di Milano e l’altro a Rozzano.