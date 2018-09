Incidente in Provinciale: si è temuto il peggio per il 32enne che questa notte ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada a Lonate Ceppino.

Incidente in Provinciale: paura per un 32enne

Pochi minuti dopo l’1 è finito fuori strada un 32enne che viaggiava sulla Strada provinciale 2 all’altezza di Lonate Ceppino. Non sono chiare le cause dell’incidente, ma inizialmente si è temuto il peggio per l’automobilista. In codice rosso è infatti sopraggiunta un’ambulanza della Croce rossa di Varese, i cui soccorritori hanno stabilizzato le condizioni del giovane prima del trasporto all’ospedale di Tradate. Il 32enne non è poi fortunatamente risultato grave come si temeva inizialmente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del fuoco di Varese.

Intossicazioni a Legnano e Cislago

Durante la notte un 46enne è stato colto da un malore a seguito di un’intossicazione da farmaci nella stazione di piazza Butti a Legnano. Le sue condizioni sono poi migliorate dopo l’intervento dei soccorritori della Croce rossa di Busto Arsizio, che hanno trasportato, in codice verde, il 46enne all’ospedale cittadino. A Cislago invece, a causa di un’intossicazione etilica, poco dopo mezzanotte è stato male un 22enne in via Solferino. Anche per lui è risultato necessario l’intervento dell’ambulanza, che l’ha poi trasportato al nosocomio di Saronno.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE