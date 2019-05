Incidente in rotonda: è avvenuto questo pomeriggio di lunedì 27 magio 2019 a Inveruno.

Incidente in rotonda in via Marconi: cos’è successo

Coinvolte una Citroen C3 e una Ford Sport Wagon. Sul posto una pattuglia della Polizia locale e due mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Due donne illese

La Citroen proveniva da via Kennedy e la Ford da via Crivelli; per cause ancora in fase di valutazione da parte degli agenti della Polizia locale inverunese la Ford finisce in un fossato ribaltandosi. Fortunatamente illese le due donne al volante dei mezzi coinvolti.

TORNA ALLA HOME E LEGGI EL ALTRE NOTIZIE