Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte una delle quali per un incidente in tangenziale ovest.

Incidente in tangenziale ovest: 4 mezzi coinvolti

Quattro mezzi si sono scontrati sulla tangenziale ovest nel tratto tra Baggio e Cusago alle 5.50. Le persone coinvolte sono uomini tra i 40 e i 77 anni. A restare loro soccorso due ambulanze e un’auto medica che li hanno trasportati in codice giallo e verde agli ospedali di Rozzano, San Paolo e San Carlo.

Malore per una donna di 60 anni

E’ stata soccorsa e trasportata in codice giallo al nosocomio di Garbagnate Milanese la donna che intorno alle 21 è stata colta da malore mentre si trovava in via Milano e Lainate.

Scontro tra due auto

Tre uomini di 49 e 57 anni sono stati soccorsi dalle ambulanze di Magenta e Arluno alle 20.50. Due auto infatti si sono scontrate mentre percorrevano Corso Europa a Inveruno. Dopo i primi accertamenti sul posto i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta.