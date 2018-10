Incidente in tangenziale ovest, schianto tra auto e moto.

Incidente in tangenziale ovest, un ferito

E’ accaduto poco fa: incidente in tangenziale ovest. Erano da poco passate le 12 quando nel tratto Ss494-Baggio/Cusago è avvenuto lo scontro tra un’auto e una moto. L’impatto è stato abbastanza violento, il centauro è finito a terra. Chi ha visto la scena non è stato a guardare e ha pensato subito di chiamare aiuto per soccorrere chi era rimasto ferito.

I soccorsi

Subito è partita la chiamata al 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso di Milano. Il conducente della moto e quello dell’auto sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

