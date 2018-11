Incidente in un incrocio a Dairago: tre persone finiscono in ospedale.

Incidente in un incrocio: ecco cos’è successo

Scontro tra auto in via Crespi a Dairago nella mattinata di lunedì 19 novembre, intorno alle 8.15. Coinvolte due vetture. A bordo di una delle macchine, una bambina di appena 22 mesi. Una Fiat Doblò, condotta da un 33enne dairaghese – S. B. -, stava percorrendo via Don Paolo Crespi a Dairago, quando una vettura – una Opel Karl guidata da C. D.S., 28enne di Olcella – sarebbe uscita dallo stop all’intersezione di via Martiri Dairaghesi della Liberazionale.

La seconda automobile ha urtato contro la Fiat e le due vetture sono finite contro un muro di cinta in via Crespi, all’altezza del civico 7. La Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Legnano stanno indagando sulla dinamica.

I tre in ospedale a Legnano