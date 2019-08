Incidente in Varesina, traffico rallentato tra Venegono Inferiore e Tradate.

Incidente in Varesina

Tre auto coinvolte, due di queste distrutte e una cabina dell’Enel danneggiata. Brutto incidente lungo la Varesina poco prima delle 13, all’altezza del negozio Lube e Creo. Stando a una prima ricostruzione, una Lancia Ypsilon stava cercando di uscire dal parcheggio del negozio per immettersi sulla Varesina quando è stata colpita dall’auto in transito. Insieme a questo scontro, un secondo proprio lungo la strada principale, con un terza auto che ha colpito la seconda, che forse stava rallentando per consentire l’immissione della Ypsilon. Un urto violentissimo, che ha distrutto le auto e sbalzato la Ypsilon contro la cancellata del birrificio The Wall e la cabina dell’Enel a bordo strada, danneggiandole. Sul posto i carabinieri per i rilievi e il controllo del traffico, rallentato, e un’ambulanza che ha trasportato tre persone in codice verde all’Ospedale di Tradate. Oltre a loro, coinvolte altre due persone che non avrebbero riportato ferite.

