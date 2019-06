L’incidente si è verificato intorno alle 7.30

L’incidente ha coinvolto una utilitaria e un bus

E’ ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di stamattina in via Magenta davanti al centro commerciale “La stazione”. Coinvolti nel sinistro un autobus di linea e una Peugeot 206.

Autobus bloccati in fila indiana

A causa dello scontro si sono create lunghe file in direzione del centro di Rho. Gli autobus che nei minuti successivi sono transitati nella zona sono addirittura rimasti bloccati creando disagi non solo per quanto riguarda il traffico ma anche ai pendolari in attesa nelle pensiline poste sul territorio comunale

Danni alla carrozzeria dell’auto

Fortunatamente nell’impatto nessuna persona sembra sia rimasta ferita. Danni, invece, alla carrozzeria della Peugeot 206.