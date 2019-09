Incidente in via Minghetti a Parabiago, è successo nel pomeriggio di ieri – giovedì 5 settembre 2019. A essere soccorse due persone, un uomo di 42 anni e una donna di 54.

Incidente in via Minghetti: i soccorsi

Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Rossa di Legnano e una della Bianca Legnano, in codice giallo, per prestare i primi aiuti alle due persone rimaste coinvolte nello scontro a Parabiago. Per accertare la dinamica dei fatti sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.

Il trasporto in ospedale

Il 42enne e la 54enne sono stati trasportati all’ospedale di Legnano e di Castellanza senza grosse ferite e starebbero bene.

