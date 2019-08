Incidente lungo l’A4. Coinvolti un camper e un’auto.

Incidente lungo l’A4: a bordo dell’auto una bambina di 6 mesi

Incidente sulla A4 in direzione Torino tra Novara est e Marcallo Mesero. Coinvolti un camper e un’auto che si è ribaltata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma a bordo dell’auto c’era una bambina di 6 mesi che è stata portata in codice verde per accertamenti all’ospedale di Magenta.