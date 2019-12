Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente mortale a Rho

Un ‘auto e una moto si sono scontrate lungo la Ss3 a Rho, zona Biringhello, intono alle 2.30. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 46 anni. Vano l’intervento dell’ambulanza di Arluno.

Incidente a Legnano

Un’auto guidata da un 47enne è finita contro un ostacolo mentre percorreva via Menotti a Legnano. Sul posto l’ambulanza ma fortunatamente, dopo i primi accertamenti, i sanitari non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale.