L’incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle 17 a Varese in viale Piero Chiara, deceduta una mamma di 28 anni.

Incidente mortale a Varese, non ce l’ha fatta mamma Assunta

Uno schianto violentissimo contro il guardrail, l’auto distrutta. Tragedia ieri sera, intorno alle 17 in viale Piero Chiara quando un’auto con a bordo mamma, papà e figlio di 5 anni ha colpito improvvisamente il guardrail in legno. Tempestivi i soccorsi, che hanno portato la donna e il compagno 32enne, in stato di shock, in ospedale, e l’elisoccorso che ha trasportato il piccolo a Bergamo. Purtroppo però il personale medico del pronto soccorso non ha potuto fare nulla per salvare la vita della donna, la 28enne Assunta Di Martino, che è deceduta. La donna, che da tre anni viveva a Caronno Varesino con il compagno e il bambino, lascia cinque figli.

LEGGI ANCHE: Incidente mortale sull’A8 FOTO e VIDEO