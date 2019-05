Nella notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte, una delle quali per un incidente mortale.

Incidente mortale in autostrada

Qualche minuto prima delle 6 un giovane di 25 anni è morto sulla Como Milano nel tratto tra Origgio e Uboldo. Il giovane ha perso il controllo dell’auto finendo contro lo spartitraffico. L’impatto è stato fortissimo e fatale. Vano l’intervento della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

Malore in codice giallo

In largo Quasimodo a Bollate una giovane di 29 anni è caduta intorno alle 22. Soccorsa dall’ambulanza è stata trasportata in codice giallo al nosocomio di Garbagnate.

49enne cade dalla bici

Un 49enne è caduto a terra mentre si trovava a bordo della sua bici in via per Marnate a Olgiate Olona poco prima delle 23. A prestargli soccorso la Croce Rossa che lo ha poi trasportato all’ospedale di Castellanza per accertamenti.