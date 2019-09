Incidente mortale lungo la tangenzialina tra Pero-Settimo-Molino nel pomeriggio di venerdì 13.

Qualche minuto dopo le 16 si è verificato un incidente mortale lungo la tantgenzialina che collega Pero-Settimo Milanese- Molino Dorino. Lo scontro, con più mezzi coinvolti, ha visto la morte di un uomo. Sono stati inutili i soccorsi per salvare la vita del 53enne sbalzato dalla moto e finito sull’asfalto. Non c’è stato nulla da fare: le condizioni erano troppo gravi e la situazione critica.

Scontro tra furgone e moto

Per circostanze ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’incidente avrebbe coinvolto un furgone e una moto. Il centauro è finito sulla corsia opposta, dove arrivavano a gran velocità i veicoli. Alcuni automobilisti si sono fermati a prestare soccorso, ma era già tardi: un taglio gli ha mozzato una gamba e gravissimi traumi sono stati fatali per l’uomo.

Lungo la tangenziale ovest

L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 16 lungo la Tangenziale, sul tratto che va da Molino Dorino al raccordo con via Novara. Coinvolte nello scontro altre due persone: un uomo di 39 anni e un altro di 52: entrambi sono fuori pericolo. Il tratto di strada è paralizzato. In corso gli accertamenti della Polstrada per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.