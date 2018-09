Incidente mortale a Cogliate alle 21 di venerdì 21 settembre.

Incidente mortale, a perdere la vita è un 43enne

Scontro fatale tra auto e moto in via Piave a Cogliate. Ad avere la peggio è stato il centauro, un 43enne residente in paese, mentre l’automobilista, un ragazzo di 20 anni, ne è uscito illeso. Sul posto sono intervenute l’automedica e due ambulanze: una della Croce rossa di Saronno e una della Cri di Misinto. E’ toccato a quest’ultima il compito di soccorrere il motociclista, che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Garbagnate. Per lui tuttavia non c’è stato più nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

Nuovo scontro sul Sabotino a Legnano

Poco prima delle 23, un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio è accorsa a Legnano. Su viale Sabotino infatti c’è stato un nuovo secondo incidente, dopo quello verificatosi all’alba di venerdì 21. Questa volta a entrare in collisione sono state due automobili. Più lievi le conseguenze: nessun ferito e solo danni ai veicoli.

Malore a Venegono

Poco dopo mezzanotte e mezza, un’ambulanza della Croce rossa di Varese è intervenuta a Venegono Inferiore. Qui, in via dell’Industria 4, una donna di 35 anni aveva avuto un malore. Fortunatamente all’arrivo dei sanitari le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: la paziente infatti è stata trasportata all’ospedale di Tradate in codice verde.

Intossicazione etilica ad Arluno

Alle 23, le sirene di un’ambulanza del Comitato volontario volontario di pronto soccorso di Arluno hanno squarciato la quiete notturna di piazza Pozzobonelli, a poca distanza dalla chiesa parrocchiale di Arluno. I soccorritori sono stati chiamati per una donna di 63 anni colpita da intossicazione etilica. Nessuna grave conseguenza per lei, accompagnata al noscocomio di Magenta in codice verde.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE