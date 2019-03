Incidente mortale in zona Malpensa, oggi, sabato 9 marzo 2019, poco dopo le 14. A perdere la vita nello scontro tra un’auto e uno scooter, è stato un uomo di Turbigo.

Incidente mortale a Malpensa

Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter guidato dal turbighese e l’auto, con alla guida un 53enne, si sarebbero scontrate frontalmente lungo la strada interna dell’aeroporto di Malpensa che collega il Cargo City e il Terminal 1. Nell’incidente lo scooter avrebbe anche preso fuoco.

I soccorsi

Sul posto è giunta, in codice rosso, un’ambulanza da Gallarate e un’automedica. L’autista della macchina si sarebbe solo ferito lievemente e sarebbestato portato in ospedale a Gallarate in codice verde. Ad avere la peggio il turbighese che purtroppo non ce l’ha fatta. Sulla dinamica dello scontro mortale sta indagando la Polizia stradale di Magenta.

