Incidente mortale nei boschi alle 8.30 lungo un sentiero di Caronno Corbellaro.

Incidente mortale nei boschi

L’allarme è scattato alle 8.30, con i mezzi di soccorso a sirene spiegate verso via Damiano Chiesa a Castiglione, in zona Caronno Corbellaro. Una zona boschiva, frequentata spesso dagli amanti della motocross che amano percorrerne i sentieri. Così anche oggi, ma la corsa è finita in tragedia. La corsa dell’ambulanza si è infatti, purtroppo, rivelata inutile, nonostante il supporto dei Vigili del Fuoco chiamati data l’area impervia in cui avrebbero dovuto operare i sanitari. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il motociclista, un 44enne, avrebbe perso il controllo della moto finendo contro un albero. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

LEGGI ANCHE: Incidente motocross, giovane perde la vita