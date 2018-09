Incidente mortale sull’A4 nel tratto tra Rho e Arluno.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 settembre, poco prima di mezzanotte, si è verificato un’incidente mortale in A4, poco prima dell’uscita di Arluno in direzione Torino. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che dopo un urto fra due vetture, il conducente della Punto sia sceso dalla vettura. Sarebbe sopraggiunta quindi una terza auto che avrebbe travolto l’utilitaria e l’uomo per finire la corsa ribaltandosi su se stessa. L’uomo investito, un 64enne, è morto sul colpo. Coinvolte altre due persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e due ambulanze, una di Rho e una di Arese. Solo pochi giorni fa una tragedia simile ha coinvolto una mamma di Sesto San Giovanni, travolta e uccisa sull’A8 mentre cercava di mettere in salvo le due figlie.