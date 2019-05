Incidente mortale sull’A8: deceduti due giovani di 21 e 29 anni.

Qualche minuto dopo le 4 di mercoledì 15 maggio, un Suv con a bordo dei giovani è andato a scontrarsi contro un mezzo di cantiere lungo l’Autostrada A8 Milano Varese nel tratto tra Fiera Milano e la barriera Milano Nord. Sono rimaste coinvolte sei persone tra ragazzi di 20 e 21 anni e adulti di 41 e 51 anni. Purtroppo due passeggeri dell’automobile, un 21enne e un 29enne, sono morti nello scontro. Sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 112 ma per i due non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, sono intervenuti il personale della Direzione 2° Tronco di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale che sta svolgendo i rilievi.

Chiuso un tratto di Autostrada

Alle 4.30 circa, sulla A8 Milano-Varese è stato chiuso temporaneamente il tratto compreso tra Certosa e Milano Nord in direzione di Varese per l’incidente avvenuto all’altezza del km 1. Si segnalano code verso Varese. Agli automobilisti che da Milano sono diretti a Varese si consiglia di utilizzare la Tangenziale Nord per poi immettersi in A8 dopo il tratto chiuso