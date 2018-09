La moto ha letteralmente sfondato la Smart finendo poi sul marciapiede e rimanendo incastrata in piedi fra un palo della luce e un paletto.

Incidente nel Milanese

Ieri sera, giovedì 20 settembre, qualche minuto prima delle 3 in viale Ergisto Bezzi a Milano, una moto condotta da un 29enne, Marco Forlano di Fresagrandinaria, con dietro Emiliana Colitto, 23enne di San Salvo, si è schiantata contro una Smart con a bordo un 58enne. Il centauro è morto sul colpo mentre la giovane è stata trasportata in arresto cardiaco al Niguarda, dove è morta poco dopo. Gravissime le condizioni del 58enne, residente nell’hinterland milanese, portato all’Humanitas in codice rosso.