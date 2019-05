Incidente stradale a Castellanza intorno alle 17.30 di mercoledì 22 maggio 2019.

Incidente stradale a Castellanza : un’auto si ribalta

Poco prima delle 17 di oggi si è verificato un incidente in via don Testori a Castellanza. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un’auto uscendo da uno stop si sia scontrata con una seconda vettura che ribaltandosi ha urtato una terza automobile che procedeva in direzione opposta. Sono rimaste coinvolte tre persone prontamente soccorse dalla Croce Rossa di Busto Arsizio.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente tra auto e moto: muore studente 17enne

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE