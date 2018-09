Sirene di notte

Incidente stradale a Rescaldina

Nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori dell 118, quella di mercoledì 5 settembre. Dopo la mezzanotte, e fino all’alba, si sono contati solo tre interventi. Il primo a Rescaldina in via Castellanza, dove l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano è stata chiamata poco dopo la mezzanotte per soccorre una persona le cui generalità non sono state rese note, rimasta coinvolta in un incidente stradale. Sul posto anche i carabinieri di Legnano

Intossicazione etilica a Inveruno

I soccorritori di Arluno sono invece intervenuti alle 3 di notte a Inveruno in via Guglielmo Marconi per soccorrere una ragazzina di 15 anni che aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. La ragazzina è stata portata in codice verde all’ospedale di Magenta