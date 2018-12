Incidente stradale a Robecchetto intorno alle 17 di oggi, domenica 9 dicembre 2018.

Un’auto si è ribaltata questo pomeriggio all’incrocio via Brescia e via Umberto Primo a Robecchetto con Induno. Sono state coinvolte due automobili ma la dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco e tre ambulanze. Tanto spavento per le persone a bordo delle vetture, tra queste anche tre bambini di tra i 5 e i 9 anni, fortunatamente usciti tutti illesi.