Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 gennaio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente stradale: coinvolti due 18enni

Due giovani di 18 anni sono state soccorse dalle ambulanze di Novate e Arese dopo un’incidente in via Don Uboldi a Bollate. La dinamica ha visto l’investimento di un pedone da parte di un’auto. Le ragazze sono state trasportate una in codice giallo all’ospedale Niguarda e l’atra in codice verde al nosocomio Sacco.

Altro investimento pedone

Un altro pedone è stato investito lungo la Strada Statale del Sempione a Pero poco dopo mezzanotte. Sul posto Rho Soccorso che ha trasportato il coinvolto, un uomo di 33 anni, all’ospedale Sacco.