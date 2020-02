Una notte tranquilla per i soccorritori quella tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio.

Incidente stradale: coinvolto trentatreenne

Alle 3, in via Papa Giovanni XIII a Cerro Maggiore, un trentatreenne è rimasto coinvolto in un incidente tra due auto. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano che, dopo i primi accertamenti, lo ha trasportato all’ospedale di Legnano.

