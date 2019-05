Incidente stradale sulla A4 Torino Venezia.

Incidente stradale sulla A4: traffico bloccato

Intorno alle 8.15 si è verificato un incidente sulla A4 Torino Venezia nel tratto tra Pero e l’innesto con l’A8. Sono rimaste coinvolte quattro persone, tutti uomini di 41, 46, 50 e 63 anni. Sul posto sono intervenute le ambulanze di Rho e Marcallo. Al momento il traffico è bloccato. Per gli automobilisti che procedono in direzione Milano la strada è al momento chiusa con deviazione a Pero. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

