Incidente al lavoro all’alba: soccorsi intervenuti in due aziende.

Doppio infortunio sul lavoro

Calma quasi piatta per i soccorritori attivi questa notte. Impegnati solo per un malore a Rho, in via Matteotti, che ha colpito poco dopo la mezzanotte un 54enne, risoltosi in codice verde, gli uomini e le donne del 118 sono tornati in azione solo alle prime luci dell’alba. Prima alle 4.301 a Tradate in via Micca, per una 54enne colpita da un malore e trasportata in codice verde all’ospedale cittadino, poi alle 5.08 a Lainate in via Angelo Clerici in soccorso di un 39enne caduto violentemente a terra mentre si trovava al lavoro: si è temuto un grave infortunio ma l’intervento, iniziato con codice giallo, è poi passato al verde col trasporto in ospedale, come avvenuto alle 5.44 a San Giorgio Su Legnano con l’ultima chiamata della notte al 118 per un secondo incidente sul lavoro in via Monte Grappa che ha coinvolto un 56enne trasportato all’ospedale di Castellanza.

