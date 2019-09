Grave incidente sul lavoro a Rescaldina nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre.

Grave incidente sul lavoro a Rescaldina

Poco dopo le 15.30 di oggi un uomo è rimasto con la gamba schiacciata sotto al cancello del cantiere in via 29 Maggio a Rescaldina. La recinzione si è staccata dalla guida cadendo a terra. Fortunatamente l’uomo non è rimasto gravemente ferito ma è stato comunque trasportato all’ospedale di Castellanza in codice verde per accertamenti.

LEGGI ANCHE: Tragico incidente in azienda agricola, gravissimo il bilancio: quattro morti sul lavoro