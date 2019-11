Incidente sul lavoro alla cascina Bullona. Intorno alle 10,45 si è verificato un infortunio in una azienda agricola in località cascina Bullona, a Magenta.

Un uomo di 52 anni si è ferito per cause in fase di accertamento da parte della Polizia locale e di Ats. Sul posto sono giunti ambulanza, automedica e l’elisoccorso in codice giallo.

Un 52enne portato a Niguarda

Secondo el prime informazioni, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi ma viene comunque elitrasportato all’ospedale Niguarda per accertamenti e cure del caso.