Incidente sul lavoro a Cusago: macellaio si ferisce con un grosso coltello.

Incidente sul lavoro a Cusago

Dalle prime ricostruzioni e dagli elementi raccolti, tutto fa pensare a un incidente, capitato a un macellaio di 33 anni, E.T., che si è ferito al braccio sinistro mentre utilizzava un grosso coltello. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 8 di questa mattina da via Guglielmo Marconi a Cusago, quando è arrivata la chiamata ai soccorritori. Il personale dell’ambulanza è intervenuto in pochi minuti e ha valutato la ferita al braccio.

Una grave lacerazione all’altezza del gomito

L’uomo si sarebbe conficcato, pare per errore, la punta di un coltello nel gomito sinistro, provocando così una grave lacerazione. I soccorritori lo hanno stabilizzato sul posto per poi portarlo di corsa all’ospedale San Carlo in codice giallo. La ferita è profonda ma non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. La dinamica però è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.