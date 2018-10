Sirene di notte: un incidente sul lavoro a Rosate e una donna di 80 anni morta a Rescaldina.

SIRENE DI NOTTE: incidente sul lavoro a Rosate

Alle 4.47, nella Cascina Crosina di Rosate, un uomo di 37 anni è rimasto ferito in un impianto lavorativo. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Binasco ed è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale San Matteo di Pavia.

Donna morta a Rescaldina

Un’anziana di 80 anni è morta per un malore in via don Giovanni Caspani poco dopo le 6. Inutili i soccorsi dell’automedica e della Croce Rossa di Legnano.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE