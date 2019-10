Incidente sul lavoro in una ditta a Cuggiono: è successo oggi, mercoledì 2 ottobre 2019, intorno alle 14.30.

Incidente sul lavoro: cos’è successo

Un operaio di 40 anni dell’est europa ha riportato l’amputazione totale di un dito, quella parziale di un altro e lo schiacciamento delle altre dita in un incidente avvenuto in una impresa produttrice di componenti e bombole per tutti i settori dell’industria aerosol. L’azienda si trova in via De Agostini, nella zona industriale a nord dell’abitato. L’uomo stava lavorando su un macchinario, sembra una pressa, quando è rimasto incastrato per cause ancora da chiarire.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cuggiono, un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, un’automedica e due mezzi dei Vigili del Fuoco. Trasportato all’ospedale di Legnano, in codice giallo, è sottoposto a un intervento per salvargli le dita.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE