Incidente sul lavoro a nella porta cargo 1 a Rho Fiera: coinvolto un trentacinquenne.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, un uomo di 37 anni è precipitato da un piccolo ponteggio mentre si trovava nel padiglione della porta cargo 1 a Rho Fiera. Immediato l’arrivo di ambulanza e automatica. Allertati anche i Carabinieri di Rho, la Polizia di Stato di Rho-Pero e la Polizia Locale di Rho. Fortunatamente le sue condizioni, con solo escoriazioni, non sono parse gravi e il personale sanitario ha predisposto il trasporto in ospedale in codice verde.