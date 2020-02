Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Incidente sul lavoro: ventiseienne cade dalla scala

Un giovane di 26 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano poco dopo le 20. Il ragazzo, mente si trovava nell’impianto lavorativo di via Galvani nella città del Carriccio, è caduto dalla scala. Soccorso è stato poi trasportato al nosocomio di Castellana in codice verde.

Malore a Pero

Un uomo di 60 anni è stato soccorso per un malore mentre si trovava in via Sempione a Pero. Dopo gli accertanti sul posto fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Infortunio sul lavoro

Infortunio sul lavoro in via Fermi a Settimo Milanese poco prima delle 2. Coinvolto un uomo di 47 anni soccorso poi dall’ambulanza di Marcallo e portato al nosocomio San Carlo per accertamenti.