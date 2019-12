Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte. Una di queste per un incidente sul Sempione.

Incidente sul Sempione: coinvolta un’ambulanza

Grave incidente poco dopo le 21.15 in via Sempione a Nerviano, un’ambulanza di Rho soccorso si è scontrata con un’auto. L’impatto è stato violento e il mezzo dei soccorritori si è ribaltato. Fortunatamente non c’erano pazienti sull’ambulanza, solo gli operatori a bordo. Immediati i soccorsi, arrivati con altre tre ambulanze in codice rosso e un’automedica. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Tutte le persone coinvolte se la sono cavata con contusioni e ferite lievi.

Malore in un impianto lavorativo

Cinque minuti dopo le 23 un uomo di 49 anni è stato colto da malore mentre si trovava nell’impianto lavorativo via Savonarola a Pero. Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno deciso per il trasporto dell’uomo all’ospedale Sacco in codice giallo.