Incidente sul Sempione all’altezza della rotonda del cimitero di San Lorenzo (Parabiago). Strada ancora chiusa al traffico.

Incidente sul Sempione a Parabiago

Incidente tra due auto oggi, intorno alle 13, sulla strada statale del Sempione, all’altezza della rotonda del cimitero di San Lorenzo, a Parabiago. Nello scontro sono state coinvolte quattro persone: tre donne, di 36, 52 e 55 anni e un uomo. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, è giunto l’elisoccorso che, però, ha concluso l’intervento sul posto. Tre ambulanze e un’automedica e anche i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in codice giallo e verde agli ospedali di Legnano e Castellanza.

Disagi per il traffico

I carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso, hanno disposto la chiusura della strada. Traffico e disagi per gli automobilisti in questa domenica di pioggia.

