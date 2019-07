Drammatico incidente attorno alle 20 di lunedì 22 luglio lungo la ex statale 11. Un poliziotto di 44 anni ha perso la vita mentre tornava a casa dopo il turno di lavoro.

Incidente tra Bareggio e Cornaredo

Lo schianto è avvenuto al semaforo al confine tra San Martino, frazione di Bareggio, e San Pietro all’Olmo (Cornaredo). L’uomo, a bordo della sua Honda 600, viaggiava in direzione Magenta quando si è scontrato con una Peugeot nera che proveniva da Bareggio e stava svoltando a sinistra in via Lamarmora. L’impatto è stato violentissimo.

Inutile il massaggio cardiaco

Il motociclista è stato soccorso da un’ambulanza della Intersos e dall’automedica. I sanitari gli hanno praticato il massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo e poi l’hanno trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove i medici hanno constatato il decesso. Sul posto anche i Carabinieri di Bareggio per i rilievi.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE