Incidente sulla Padana, due fratelli in bici travolti da un’auto: un ragazzo è morto

Il tragico episodio è avvenuto intorno all’1 di ieri, domenica 30 giugno 2019, sulla Padana, all’altezza di Bellinzago, nei pressi del centro commerciale. A riportare la notizia i colleghi de LaMartesana.it. Un’auto, guidata da una 27enne di origine congolese residente a Inzago, ha travolto una bicicletta con a bordo due fratelli, un 22enne e un 21enne, egiziani residenti a Baranzate. L’impatto è stato violentissimo. I ciclisti sono rimasti a terra privi di sensi. Entrambi sono stati portati in elisoccorso uno al San Raffaele e l’altro al San Carlo di Milano. Il fratello maggiore non ce l’ha fatta, l’altro lotta per la vita. La 27enne è stata ricoverata in ospedale per lo shock, ma le sue condizioni sono buone. Nelle prossime ore fornirà la sua ricostruzione dell’accaduto ai carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda.

