Incidente sulla Provinciale che collega Busto Garolfo a Casorezzo: è successo stamani, mercoledì 17 luglio 2019, intorno alle 8.

Incidente sulla Provinciale: lo scontro

Per dinamiche ancora da accertare, stamattina – mercoledì 17 luglio 2019 – una macchina si è scontrata con un camioncino lungo la Sp 128 in territorio di Busto Garolfo. Subito sono stati allertati i soccorsi e le Forze dell’ordine.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Legnano. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Sul luogo dello scontro sono giunti poi anche gli agenti della Polizia locale per chiarire le dinamiche dell’incidente. I soccorsi hanno subito prestato i primi aiuti al conducente, un ragazzo di 22 anni, che poi è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Legnano.

