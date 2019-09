Incidente sulla Saronnese a Legnano nella serata di lunedì 23 settembre 2019.

Incidente sulla Saronnese a Legnano

E’ di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’investimento avvenuto poco dopo le 21 sulla strada provinciale Saronnese in prossimità di via Cesare Battisti a Legnano, all’altezza del Roadhouse. Per cause in corso di accertamento, uno scooter sul quale viaggiava un uomo di 32 anni ha urtato una ragazza di 22.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce rossa – in arrivo da Busto Arsizio e da Saronno – e l’automedica. Il 32enne è stato trasportato all’ospedale bustocco in codice giallo, mentre la giovane è finita al Pronto soccorso di Legnano in codice rosso. A effettuare i rilievi di rito sono stati i carabinieri, cui spetta ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

