Incidente sulla Saronnese a Rescaldina: sul posto Polizia locale e Stradale, ambulanze e vigili del fuoco.

Incidente sulla Saronnese, maxi schianto

Auto ammaccate, così come un camion. E’ quello che è successo poco fa lungo la Saronnese, in territorio di Rescaldina. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate. E’ rimasto coinvolto anche un camion che viaggiava verso Legnano. Erano circa le 16.45 quando si è verificato l’impatto. Sei le persone che si trovavano sui mezzi coinvolti nell’incidente.

LE FOTO:

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, sono arrivate l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e quella della Croce Rossa di Saronno, insieme a loro le pattuglie della Polizia locale, della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Una donna di 30 anni e un uomo di 33 sono stati portati, in codice verde, in ospedale.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE