Incidente sulla Tangenziale Ovest, muore motociclista Vigevanese. Lo schianto mortale è avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 luglio.

Incidente sulla Tangenziale Ovest: muore motociclista

Ha perso la vita in un tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano. S.C., di Vigevano, avrebbe compiuto 40 anni tra qualche settimana. Ma la sua vita è stata spezzata nella mattinata di mercoledì 3 luglio 2019. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 6.30.

L’impatto violento

Da quanto si è appreso, il 39enne, che viaggiava a bordo della sua Ducati Monster, nell’imboccare la tangenziale si è scontrato con una Peugeot 206 condotta da un giovane romeno di 29 anni. Un impatto molto violento che ha sbalzato il centauro dalla due ruote facendolo volare per una decina di metri. Poi l’impatto rovinoso al suolo.

Il trasporto in ospedale in elisoccorso

Sul posto si sono portate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il centauro dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Niguarda in elisoccorso. Ma a causa delle gravi ferite riportate è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.

